МЭА вновь понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году

Коммерческие запасы нефти в мире в марте выросли на 34,6 млн баррелей, при этом запасы на воде достигли нового постпандемийного рекорда, а на суше снизились на 5,1 млн баррелей до минимума с 2016 года. Запасы стран ОЭСР в марте снизились на 8,8 млн баррелей — до минимального за двадцать лет уровня, в то время как запасы стране «не ОЭСР» увеличились впервые с ноября. По предварительным данным, запасы нефти в апреле продолжили рост.