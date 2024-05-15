МЭА: доходы России от продажи нефти упали до 5-месячного минимума

Отметим, что ранее Минфин сообщал, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Относительно марта этого года нефтегазовые поступления снизились на 6%, к апрелю 2023-го — выросли на 90%. Прежде всего это произошло из-за удорожания нефти: стоимость барреля Urals за этот период выросла почти на 50% — с $47,85 в марте 2023-го до $70,34 в марте 2024-го (компании рассчитывают налоги, исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).