МЭА: доходы России от продажи нефти упали до 5-месячного минимума

МЭА пишет, что в прошлом месяце Россия экспортировала в общей сложности 7,3 млн баррелей в сутки (б/с), что на 6,4% меньше в годовом выражении. Более высокие цены на российскую нефть и топливо частично компенсировали влияние снижения экспорта на доходы страны. Тем не менее они снизились — РФ заработала $17,2 млрд от экспорта нефти по сравнению с $18,4 млрд в марте.
С начала года украинские военные атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов. Эти атаки нанесли ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям и привели к падению производства. Как ранее писал «Ъ», на фоне атак выпуск бензина сократился на 0,6% относительно того же периода прошлого года, дизтоплива — на 1,5%. Кроме того, в 2023 году страны Запада ужесточили ценовые ограничения на российскую нефть. Однако эти стратегии «оказались успешными лишь частично», считает МЭА.
Агентство Bloomberg отмечает, что российским нефтеперерабатывающим заводам «удалось избежать тяжелых производственных потерь» в результате атак дронов, в том числе за счет задействования резервных мощностей по переработке нефти. По оценкам экспертов, производительность нефтеперерабатывающих заводов РФ в апреле составила около 4,9 млн б/с по сравнению с мартовскими 5,2 млн б/с.
МЭА также пересмотрело в сторону понижения оценку воздействия атак на российские НПЗ: согласно прогнозу, во втором квартале «воздействие ударов дронов будет ограничено в среднем 150−200 тыс. б/с».
Ценовые ограничения на российскую нефть также «продолжают оказывать ограниченное влияние на поток нефтедолларов», подчеркивает агентство. По его подсчетам, средневзвешенные экспортные цены на все сорта российской нефти в апреле выросли по сравнению с предыдущим месяцем и остались выше ценового предела, установленного странами G7. Добыча только сырой нефти в России в апреле достигла 9,3 млн б/с. Хотя падение составило 150 тыс. б/с по сравнению с мартом, оно все же было на 200 тыс. баррелей выше целевого показателя.
Отметим, что ранее Минфин сообщал, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 трлн руб. Относительно марта этого года нефтегазовые поступления снизились на 6%, к апрелю 2023-го — выросли на 90%. Прежде всего это произошло из-за удорожания нефти: стоимость барреля Urals за этот период выросла почти на 50% — с $47,85 в марте 2023-го до $70,34 в марте 2024-го (компании рассчитывают налоги, исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).