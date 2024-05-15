Китай разрешил безвизовый въезд для прибывающих на круизных судах иностранцев

Согласно принятому решению, с 15 мая иностранцы могут пересекать границу в портах и оставаться в Китае без визы в течение 15 дней. При этом для прохождения пограничного контроля без визы они должны находиться в составе туристической группы, которую принимает туристическая компания из КНР. Группа должна состоять минимум из двух человек.