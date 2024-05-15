Катар прогнозирует необходимость новых газовых проектов в мире после 2030 года

«Если у нас будет разумный экономический рост в дальнейшем, я думаю, вы увидите, что все это предложение и спрос сравняются, и вам понадобится еще одна фаза развития газа в 2030-х годах. Я не думаю, что газ уйдет когда-либо скоро», — сказал Аль-Кааби на Катарском экономическом форуме.