Каким будет курс рубля 16 мая 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 90,5−92,5. Вышедшие в среду в США апрельские статданные указали на замедление темпов роста потребительских цен. На этом фоне доллар на мировом рынке сдал ряд позиций, индекс DXY опустился к 104,5 п. Это может позволить рублю на время сдвинуть USD под 91, а основная поддержка может идти от реализации норм обязательной продажи экспортной выручки, жесткой денежно-кредитной политики, валютных интервенций. Отметим, что уже не за горами налоговый период. Часть компаний заблаговременно готовится к фискальным платежам, продавая на рынке дополнительные объемы иностранной валюты. Кроме того, компании могут закупать рубли под выплату дивидендов.