Каким будет курс рубля 16 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в середине недели демонстрировал рост. Индекс Мосбиржи еще ближе подобрался к максимумам года, сразу за которым круглая отметка 3500 п. Рост сдерживался попытками укрепления рубля и ценовым снижением в нефти. При этом котировки металлов в основном двигались в хорошем плюсе.
Внешний фон улучшился. Порадовала экономическая статистика из США, где рост потребительских цен немного замедлился в апреле. ИПЦ служит одним из основных ориентиров для ФРС при формировании денежно-кредитной политики. Предварительная оценка ВВП еврозоны за I квартал совпала с прогнозом аналитиков. Между тем Вашингтон взвинтил пошлины на ввоз некоторых товаров из Китая, это напомнило рынкам о рисках торговой войны.
Завтра ЕЦБ представит отчет о финансовой стабильности. В США станут известны данные по объемам промышленного производства и строительству новых домов в апреле. В этот день собрания акционеров проведут Henderson и Росбанк. ТКС, Софтлайн и Ростелеком опубликуют отчеты по МСФО за I квартал. На американском рынке финансовые отчетности представят Walmart, Applied Materials, Siemens.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 мая- 3400−3500 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 90,5−92,5. Вышедшие в среду в США апрельские статданные указали на замедление темпов роста потребительских цен. На этом фоне доллар на мировом рынке сдал ряд позиций, индекс DXY опустился к 104,5 п. Это может позволить рублю на время сдвинуть USD под 91, а основная поддержка может идти от реализации норм обязательной продажи экспортной выручки, жесткой денежно-кредитной политики, валютных интервенций. Отметим, что уже не за горами налоговый период. Часть компаний заблаговременно готовится к фискальным платежам, продавая на рынке дополнительные объемы иностранной валюты. Кроме того, компании могут закупать рубли под выплату дивидендов.
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