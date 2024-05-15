К зиме добьют: каким будет энергорынок Европы после санкций

В любом случае этот запрет спровоцирует кратковременный дефицит СПГ в Европе и повысит цены на газ даже с учетом того, что европейцы может быть рассчитывают на то, что если они запретят импорт СПГ из России, то эти объемы уйдут на азиатские рынки, и оттуда в ЕС. Возможно из Азии и придут другие производители вместо России и произойдет замещение российского газа. Например, если Россия будет отправлять больше СПГ в Азию, тогда вместо российского топлива в ЕС возможно придет СПГ из Катара. «Соответственно, особых каких-то проблем для России не будет, потому что мы просто меняемся рынками сбыта, но это все равно приведет к росту цен в ЕС», — отметил эксперт.