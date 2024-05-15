К зиме добьют: каким будет энергорынок Европы после санкций

Еврокомиссия намерена «как можно скорее» утвердить 14-й пакет санкций против РФ, заявил 14 мая на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон уточнила, что на саммите ЕС
Потери компаний
С российской стороны пострадает одна компания, а с западной — около десяти. В России два крупных производителя СПГ — это «Газпром» на Сахалине и «НОВАТЭК» на Ямале. Больше всего может пострадать ямальское СПГ-производство, которое поставляет в ЕС около 95% своего объема, подсчитала международная аналитическая сырьевая компания Kpler. Сахалинский газ поступает на расположенные рядом с РФ азиатские рынки и от нового «пакета санкций» не зависит.
По данным Bloomberg, среди западных компаний больше всего от запрета реэкспорта российского СПГ пострадают:
— британская нефтегазовая компания Shell,
— французская Total Energies,
— германская государственная SEFE (Securing Energy for Europe).
Эти компании ранее заключили более чем 10-летние контракты на покупку и перевалку сжиженного природного газа арктического российского проекта «Ямал СПГ» в портах Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции. Контракты завершаются в 2038 и 2041 гг., а запрет на реэкспорт приведет срыву обязательств. Им грозят иски в международном суде, штрафы.
Иски может подать «НОВАТЭК», реализующий проекты «Ямал СПГ».
Но больше остальных потеряют портовые европейские терминалы, которые переваливают российский СПГ на реэкспорт для азиатских покупателей, в Индию и Китай. В числе прочих, бельгийский газотранспортный оператор Fluxys, управляющий СПГ-терминалом в Зебрюгге, ранее заключил контракт с Yamal Trade (торговое подразделение «Ямал СПГ») о перевалке топлива.
Ожидается, что после запрета ЕС компания Fluxys объявит форс-мажор либо получит штраф в 1 млрд евро за невыполнение условий контракта с Yamal Trade.
Проекты «Газпрома» в меньшей степени пострадают от новых ограничений, считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». «Газпрому» и «НОВАТЭКу» потребуется длительный период перестройки логистических цепочек для восстановления экспорта СПГ.
При этом доля реэкспорта через европейские порты в общем объеме производства российского СПГ относительно невелика и может составлять 10−15%: около 2 млн тонн в год из 32,33 млн тонн СПГ, произведенных в России в 2023 году, по данным Kpler, на которые сослался аналитик. «Вопрос упирается в мощности по транспортировке, а именно в достаточность числа газовозов», — отметил Евгений Миронюк. Из российской Арктики в Европу топливо доставляется танкерами ледового класса. Так, сейчас прибывающий в европейский порт танкер ледового класса разгружается на терминале, чтобы вернуться для новой загрузки к точке производства.
По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе в наибольшей степени может пострадать «НОВАТЭК», отгружающий топливо в западном направлении, в том числе и для реэкспорта в Азию и другие регионы. «К тому же запуск первой линии “Арктик СПГ-2” (еще один проект “НОВАТЭКа”) под угрозой из-за санкций. Уже объявленные санкции могут помешать “НОВАТЭКу” получить СПГ-танкеры для проекта», — отметил Евгений Миронюк.
Хаос на рынке
Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС с долей около 16%, как и в 2023 году, по данным Kpler. В 2023 году ЕС увеличил покупку российского сжиженного газа на 40% до 15,6 млн тонн (половина всех поставок этого вида топлива из РФ), и потратил на его покупку 12 млрд евро.
Россия, как и в прошлом году, продолжает поставлять на европейский рынок почти половину своего экспортного СПГ. В апреле было поставлено 1,4 млн из общих 2,8 млн тонн, в Азию — около 34%, остальной объем отправлен и доставлен в неизвестном направлении. Доля трубопроводного газа из РФ в ЕС упала с 37% до 8,7%: поставки продолжаются в ЕС через Украину и Черное море в Турцию и далее в ЕС по «Турецкому потоку». Общая доля российского газа на европейском рынке снизилась с 2022 года с 45% до 15%.
ЕС рассматривает две санкционных меры против российского СПГ, напомнил Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Во-первых, Евросоюз может запретить импорт российского СПГ. И в этом случае для них это будет большой проблемой, потому что сейчас Россия находится на втором месте по объемам поставок СПГ в страны Евросоюза.
В любом случае этот запрет спровоцирует кратковременный дефицит СПГ в Европе и повысит цены на газ даже с учетом того, что европейцы может быть рассчитывают на то, что если они запретят импорт СПГ из России, то эти объемы уйдут на азиатские рынки, и оттуда в ЕС. Возможно из Азии и придут другие производители вместо России и произойдет замещение российского газа. Например, если Россия будет отправлять больше СПГ в Азию, тогда вместо российского топлива в ЕС возможно придет СПГ из Катара. «Соответственно, особых каких-то проблем для России не будет, потому что мы просто меняемся рынками сбыта, но это все равно приведет к росту цен в ЕС», — отметил эксперт.
Это произойдет из-за логистики: из Азии маршрут поставки длиннее в ЕС. А с учетом сохранения напряженности в Красном море маршрут еще больше удлиняется — вместо Суэцкого канала вокруг Африки, напомнил Игорь Юшков.
В случае, если ЕС введет запрет на реэкспорт СПГ из России, то это приведет к меньшему росту цены газа в Европе, считает он. Тогда санкции затронут с российской стороны только одно СПГ-производство — «Ямал СПГ».
Это крупнотоннажный СПГ-проект, который основные объемы поставляет в Европу, подтвердил Игорь Юшков.
По его мнению, санкции ЕС против реэкспорта ускорят перенасыщение европейского рынк и приведут к дисбалансу глобального рынка. Так, сократится поставка российского СПГ в страны Азии. Возникнет дефицит, рост цен. В это же время ЕС должен будет увеличить покупку СПГ на азиатском рынке, куда поступает основной объем топлива из Персидского залива и Австралии.
Поставки ямальского СПГ в Азию зимой осложнены по Северному морскому пути — ледовая нагрузка на маршруте с ноября по май очень высокая. И в это время была удобна перевалка СПГ через европейские порты и Суэцкий канал.
«Ямал СПГ» продолжит поставлять топливо в Азию через перевалку с танкера на танкер около Мурманска во время летней навигации по Северному морскому пути. Но когда «Ямал СПГ» отгружает зимой газ, то весь отгруженный объем поставляется в танкерах ледового класса в европейском направлении. В ЕС часть газа перегружается и остаётся в европейских странах, а остальная часть поставленного ямальского СПГ следует на другие рынки, в Азию, — загружается в европейских портах в другие газовозы обычного неледового класса, которых в мире много, пояснил эксперт. «А российский танкер ледового класса класса, который привез ямальский СПГ возвращается обратно на ямальский терминала за новой партией. Газовозов ледового класса всего 15 во всем мире, и они все работают на терминале “Ямал СПГ”», — подчеркнул Игорь Юшков.
Новые ледоколы-газовозы, которые строились в Южной Корее, нельзя заказать из-за санкций.
Если запретить реэкспорт, то получается, что, что европейцы таким образом запрут на своем внутреннем рынке российский СПГ. Кратковременно это может привести к падению цены топлива в ЕС, но затем цены вновь вырастут. В этом случае европейский рынок газа ждут большие скачки цен.
«После запрета на реэкспорт сделать это будет невозможно, и это удар по коммерческому проекту, а не по российскому бюджету», — считает Игорь Юшков. По его словам, проект «Ямал СПГ» получил колоссальные налоговые льготы. Практически все налоги для этого проекта либо обнулены, либо сокращены. В этом проекте у государства нет доли. «При этом запрет на реэкспорт российского СПГ никак не повлияет на доходы России, на госбюджет», — резюмировал эксперт.
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