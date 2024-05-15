Индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года

Аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов также полагает, что после четырех недель боковика, который снял техническую перекупленность, скорее всего, рынок не прекратит рост, поскольку частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды. В частности, позитивную роль в движении рыночных котировок может сыграть выплата дивидендов ЛУКОЙЛом в общем объеме более ₽345 млрд, часть из которого пойдет на покупку новых акций. Эксперт не исключил тестирования новых локальных максимумов по индексу Мосбиржи в районе 3510−3520 пунктов.