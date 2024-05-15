Индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года

Индекс РТС вырос на 0,47%, до 1200,23 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 15:54 мск. Последний раз выше этого значения бенчмарк торговался 20 сентября 2022 года.
Одновременно с индексом РТС (RTSI) растет индекс Московской биржи (IMOEX). На 15:54 мск индикатор поднимался до 3469,82 пункта, прибавляя 0,17%.
Долларовый индекс РТС растет на фоне укрепления рубля. Курс доллара снизился на 0,24% на торгах 15 мая, достигнув ₽91,07.
Ранее аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечала, что рубль укреплялся после публикации протокола обсуждения ключевой ставки на заседании Банка России в апреле.
20 апреля ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 26 апреля. Участники заседания рассматривали как сохранение ключевой ставки на текущем уровне 16%, так и ее повышение на 100 б.п., до 17%.
«Банк России отмечает проинфляционный баланс рисков и ожидает годовую инфляцию на уровне 7,7% к концу второго квартала текущего года. Регулятор намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия более продолжительный период времени, не исключая возможности повышения ставки на ближайших заседаниях» — добавила Наталия Пырьева.
Рубль также укрепился благодаря тому, что на валютный рынок начали выходить крупные экспортеры, у которых за время длинных праздников накопился избыток валютной выручки. Кроме того, доллары и юани потихоньку сбрасывают те инвесторы, которые их покупкой хеджировали перенос рублевых длинных позиций через майские праздники, писал руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.
В то же время на российском фондовом рынке сохраняется оптимизм на фоне продолжающегося дивидендного сезона, отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. Инвесторы ожидают выплат от «Сбера», МТС, «Магнита», металлургов и целого ряда других компаний.
Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, в Промсвязьбанке рассчитывают на улучшение настроений на российском рынке. В ближайшие дни в банке ждут возобновления движения индекса Мосбиржи к верхней границе диапазона 3450−3500 пунктов, а в ближайшей перспективе — обновления годовых максимумов. «Тактически мы по-прежнему предпочитаем внутренние сектора и акции сталелитейных компаний», — сообщил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
Аналитик ФГ «Финам» Максим Пухов также полагает, что после четырех недель боковика, который снял техническую перекупленность, скорее всего, рынок не прекратит рост, поскольку частные инвесторы продолжат покупать акции под дивиденды. В частности, позитивную роль в движении рыночных котировок может сыграть выплата дивидендов ЛУКОЙЛом в общем объеме более ₽345 млрд, часть из которого пойдет на покупку новых акций. Эксперт не исключил тестирования новых локальных максимумов по индексу Мосбиржи в районе 3510−3520 пунктов.