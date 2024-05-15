Эксперт: рост цен на капремонт многоквартирных домов в России неизбежен

Генцлер напомнила, что региональные программы капремонта домов были утверждены в 2014—2015 годах, с тех пор стоимость капремонта сильно выросла — в первую очередь из-за роста цен на стройматериалы. При этом, по ее словам, во многих регионах сумма взносов индексируется без учета реальных цен на капремонт — власти не хотят провоцировать недовольство населения, сильно повышая платежи, несмотря на необходимость этого.