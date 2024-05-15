Экономист назвал лучший способ уберечь деньги от инфляции

Покупку техники ради того, чтобы сберечь деньги от инфляции, собеседник «Ленты.ру» тоже счел нецелесообразной. «Технику надо покупать тогда, когда она вам действительно нужна. Если у вас сейчас возникло желание сменить что-то из техники или вы понимаете, что в ближайшее время все равно вы будете менять, тогда есть смысл, потому что естественно она подорожает. А вот покупать про запас смысла нет никакого, потому что есть такое понятие как моральное старение, да и техническое старение, и мода есть на ту же технику. Каждый раз выходят новые изделия, которые более и более совершенны», — пояснил он.