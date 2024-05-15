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ЕК ожидает сохранения уровня инфляции в РФ на фоне стабильных бюджетных расходов

Согласно прогнозу Еврокомиссии, предусмотрены дополнительные меры по увеличению доходов, которые помогут финансировать военные расходы и контролировать государственные финансы в целом.

Источник: Freepik

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает сохранения уровня инфляции в России на фоне стабильных бюджетных расходов. Об этом говорится в весеннем прогнозе ЕК.

«Ожидается, что инфляция сохранится на фоне стабильных бюджетных расходов и напряженного рынка труда, что приведет к росту заработной платы. Предусмотрены дополнительные меры по увеличению доходов, которые помогут финансировать военные расходы и контролировать государственные финансы в целом, при этом общий государственный долг, по прогнозам, останется ниже 21,5% ВВП в 2025 году», — указано в документе.