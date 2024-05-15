ЕК ожидает сохранения уровня инфляции в РФ на фоне стабильных бюджетных расходов

«Ожидается, что инфляция сохранится на фоне стабильных бюджетных расходов и напряженного рынка труда, что приведет к росту заработной платы. Предусмотрены дополнительные меры по увеличению доходов, которые помогут финансировать военные расходы и контролировать государственные финансы в целом, при этом общий государственный долг, по прогнозам, останется ниже 21,5% ВВП в 2025 году», — указано в документе.