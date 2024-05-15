«Общественное потребление и инвестиции продолжат расти из-за проведения СВО, а также изменения торговых маршрутов в сторону Азии. По прогнозам, сочетание этих факторов будет стимулировать инвестиции в 2024 году, прежде чем они несколько снизятся в 2025 году по мере ослабления воздействия жестких денежно-кредитных условий», — следует из документа.
ЕК ожидает роста потребления и инвестиций в РФ в 2024 году
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает увеличения потребления и инвестиций в России в 2024 году. Об этом говорится в весеннем прогнозе ЕК.