ЕК ожидает роста потребления и инвестиций в РФ в 2024 году

«Общественное потребление и инвестиции продолжат расти из-за проведения СВО, а также изменения торговых маршрутов в сторону Азии. По прогнозам, сочетание этих факторов будет стимулировать инвестиции в 2024 году, прежде чем они несколько снизятся в 2025 году по мере ослабления воздействия жестких денежно-кредитных условий», — следует из документа.