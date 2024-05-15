ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%

В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре 2023 года, эксперты предсказывали рост ВВП РФ лишь на 1% в 2024 году. Пересмотр этого показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года они объясняют «производственным бумом» в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными странами». Отмечая возвращение российской экономики на уровень, предшествовавший началу специальной военной операции ВС РФ на Украине, ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом. Прогнозируемый банком показатель роста российского ВВП в 2025 году самый низкий среди всех стран, упоминаемых в докладе.