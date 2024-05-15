Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Frank Media со ссылкой на источники ранее писали, среди обсуждаемых в ЦБ кандидатов регулятор рассматривал «внутреннего», а также топ-менеджеров, покинувших НСПК в предыдущие годы. «В итоге ЦБ сфокусировался на поиске человека из вне, в том числе не только из банковского сектора, но из IT-компаний», — говорил один из собеседников.