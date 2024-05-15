Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Основным кандидатом на должность руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) стал бывший замдиректора департамента финансовых технологий Банка России, а ныне директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на платежном рынке. ЦБ не рассматривает кандидатуру нынешнего руководителя компании в качестве постоянного руководителя.
Как отмечают источники издания, он не только хорошо знаком руководству ЦБ, но и работал под непосредственным руководством первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, курирующей НСПК. В обеих ведомствах он занимался развитием биометрии. Например, среди его проектов в ЦБ: развитие механизмов удаленной идентификации на финансовой рынке с использованием биометрических технологий, создание цифрового профиля, совершенствование правового регулирование в сфере цифровых технологий взаимодействия на финансовом рынке.
Владимир Комлев, возглавлявший НСПК с момента ее создания, покинул свой пост в январе 2024 года, с тех пор его обязанности исполняет Олег Тишаков, курировавший до этого правовое направление НСПК. Олег Тишаков работает в компании с 2014 года и принимал участие в создании платежной системы «Мир» и сервиса СБП.
Frank Media со ссылкой на источники ранее писали, среди обсуждаемых в ЦБ кандидатов регулятор рассматривал «внутреннего», а также топ-менеджеров, покинувших НСПК в предыдущие годы. «В итоге ЦБ сфокусировался на поиске человека из вне, в том числе не только из банковского сектора, но из IT-компаний», — говорил один из собеседников.
Среди претендентов на пост руководителя компании, по информации Frank Media, были: экс-гендиректор MasterCard в России Алексей Малиновский (был основным кандидатом на эту должность), зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, бывший предправления Почта-банка Дмитрий Руденко и экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Источники «Коммерсанта» также называют в этом списке зампреда ВТБ Анатолия Печатникова и члена правления ВТБ Святослава Островского.
НСПК, полностью подконтрольная Центробанку, является объектом критической инфраструктуры, так как на ней замкнут платежный трафик всей страны. В феврале 2024 года компания попала под блокирующие санкции США. В Банке России заявили, что рассматривают несколько кандидатур, а «как только будет принято решение о назначении главы НСПК», сообщат об этом.