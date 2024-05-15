Commerzbank за квартал вдвое сократил активы, связанные с Россией

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, в первом квартале 2024 года вдвое — с 344 млн евро на конец 2023 года до 171 млн евро на конец первого квартала 2024 года, следует из отчетности банка. На конец марта 2023 года этот показатель был почти в четыре раза больше — 645 млн.