Аксаков заявил, что малые и средние китайские банки уже активно взаимодействуют с РФ

«Если по крупным банкам взаимоотношения достаточно сложные, то банки малые и средние, в том числе китайские, которые меньше зависят от американского влияния, довольно активно взаимодействуют с нашими финансовыми институтами и замещают финансовые расчеты между компаниями российскими и китайскими», — сказал он.
Аксаков отметил, что многие китайские представители бизнеса заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. «Идут довольно серьезные переговоры, и есть договоренности об организации бизнеса с участием китайских инвестиций в нашу экономику», — добавил он.
По словам депутата, тема российско-китайских отношений обязательно будет обсуждаться во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. «Допускаю, что и представители Центрального банка РФ, а может быть, даже руководство Центрального банка примет участие в соответствующих переговорах», — заключил Аксаков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин