Аксаков заявил, что малые и средние китайские банки уже активно взаимодействуют с РФ

«Если по крупным банкам взаимоотношения достаточно сложные, то банки малые и средние, в том числе китайские, которые меньше зависят от американского влияния, довольно активно взаимодействуют с нашими финансовыми институтами и замещают финансовые расчеты между компаниями российскими и китайскими», — сказал он.