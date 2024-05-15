Adobe: Американцы начали больше покупать онлайн, но товары выбирают подешевле

Американские потребители с 1 января по 30 апреля 2024 года потратили на покупки в интернете $331,6 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете, основанном на данных Adobe Analytics — платформы для веб-аналитики и анализа данных, разработанной компанией Adobe. Эти данные были получены в результате анализа более одного триллиона посещений американских розничных сайтов и охватывают 100 млн различных товаров или продуктовых единиц.
Согласно отчету, рост электронной коммерции поддерживается стабильными расходами американцев в таких категориях как электроника, одежда и продукты питания. Adobe ожидает, что в первой половине 2024 года объем онлайн-покупок превысит $500 млрд, что соответствует росту на 6,8% по сравнению с предыдущим годом.
За первые четыре месяца этого года потребители потратили в интернете $61,8 млрд на электронику (+3,1% по сравнению с предыдущим годом) и $52,5 млрд на одежду (+ 2,6%). Несмотря на скромный рост по сравнению с прошлым годом, обе категории составляют 34,5% от общего объема расходов на покупки в интернете. Дополнительным фактором роста стали бакалейные товары, на которые было потрачено $38,8 млрд, и которые значительно выросли — на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в ближайшие три года эта категория станет доминирующей силой электронной коммерции, с долей в интернет-тратах, сопоставимой с электроникой и одеждой.
Вместе с тем, многомесячная инфляция привела к тому, что покупатели стали покупать более дешевые товары в основных категориях электронной коммерции. Так, потребители старались сэкономить на товарах личной гигиены, электронике, одежде, товарах для дома и сада, мебели и постельных принадлежностях, а также продуктовых товарах. С другой стороны, исследование показывает, что американцы не готовы меньше платить за спортивные товары, бытовую технику, инструменты и игрушки. «Это те категории, которые поддерживаются лояльностью к бренду или более сильным желанием потребителей инвестировать в товары высшего качества», — говорится в отчете.
Также аналитики указывают, что потребители продолжают активно пользоваться беспроцентной рассрочкой (сервисом BNPL — buy now pay later) — для более гибкого управления своим бюджетом. С января по апрель расходы на электронную коммерцию в размере $25,9 млрд были связаны с BNPL, что на 11,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Adobe ожидает, что в 2024 году расходы на BNPL составят от $81 до $84,8 млрд, что сопоставимо росту на 8% до 13% по сравнению с предыдущим годом.
В данных Adobe Analytics сообщается, что онлайн-покупки все чаще осуществляются с помощью мобильных телефонов — доля покупок с их помощью впервые превысил долю покупок через настольные компьютеры в конце 2023 года. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2024 году: за первые четыре месяца текущего года мобильные устройства обеспечили $156,9 млрд онлайн-покупок, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. В следующем праздничном сезоне (ноябрь-декабрь 2024 года), по прогнозам Adobe, мобильные устройства снова обгонят настольные компьютеры и составят 52,5% от продаж в интернете.