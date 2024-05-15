Adobe: Американцы начали больше покупать онлайн, но товары выбирают подешевле

За первые четыре месяца этого года потребители потратили в интернете $61,8 млрд на электронику (+3,1% по сравнению с предыдущим годом) и $52,5 млрд на одежду (+ 2,6%). Несмотря на скромный рост по сравнению с прошлым годом, обе категории составляют 34,5% от общего объема расходов на покупки в интернете. Дополнительным фактором роста стали бакалейные товары, на которые было потрачено $38,8 млрд, и которые значительно выросли — на 15,7% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в ближайшие три года эта категория станет доминирующей силой электронной коммерции, с долей в интернет-тратах, сопоставимой с электроникой и одеждой.