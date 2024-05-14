Взятки прирастают услугами

Самым популярным размером взятки (подкупа) в России остаются суммы в 10−50 тыс. руб., следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде. За такие поборы в 2023 году осудили 5245 человек, то есть примерно четвертую часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек). На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» — ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тыс. (2978) и от 1 млн руб. (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 ₽— за это привлекли к ответственности менее 700 человек.
Традиционно самым распространенным коррупционным преступлением остается получение (2134 человека) и реже — дача взятки (1526 осужденных).
Примечательно, что еще в 2022 году услуги в качестве взятки по распространенности (3404 осужденных) были только на третьем месте — после сумм в пределах 10−50 тыс. руб. (4137 человек) и 1−10 тыс. (3658). А, например, в 2012 году, когда судебный департамент только начал публиковать отдельную статистику по делам коррупционной направленности, таких случаев было зафиксировано всего два (из 5428 преступлений). Самый популярный размер взятки тогда находился в пределах 1−10 тыс. руб.: такие суммы фигурировали в 2231 приговоре, это почти половина от их общего числа в 2012 году.
Напомним, что еще несколько лет назад введение особой ответственности за нематериальную взятку обсуждалось на законодательном уровне: в 2017 году депутаты-единороссы внесли в Госдуму соответствующий законопроект (впоследствии он был отозван), а Минюст анонсировал разработку аналогичных поправок со ссылкой на рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией, но они так и не были внесены в Думу. Но уже в 2018 году судебная статистика отразила значительный рост числа услуг, инкриминируемых в качестве взятки: они вышли на третье место (1734 осужденных), в то время как за поборы в 10−50 тыс. руб. были осуждены 3216 человек. Сейчас, объясняет «Ъ» собеседник в судебном департаменте, под категорию «услуги неимущественного характера» подпадают ситуации, когда невозможно точно оценить стоимость незаконной выгоды, полученной в виде имущественных прав и услуг.
Ничего по сути не менялось, дело в правоприменительной практике и толковании закона, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Меняются правоотношения — меняется и порядок применения закона, указывает он: то, что ранее не толковалось в качестве коррупционного проявления, теперь стало широко применимым. Например, до какого-то момента криптовалюта не принималась во внимание как предмет взятки, но по мере увеличения ее оборота в качестве финансового инструмента она все чаще стала мелькать в коррупционных историях. При этом стоимость определенной услуги не всегда можно оценить, подчеркивает эксперт: например, Дмитрий Захарченко (экс-глава управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, у которого нашли более 8 млрд руб. в разной валюте) получил дисконтную карту ресторана с 50-процентной скидкой — имеет ли это денежный эквивалент?
Впрочем, динамика статистических показателей редко дает точное представление о реальном уровне преступности, предупреждает юрист, эксперт в области борьбы с коррупцией Григорий Машанов: могут быть указания усилить работу, может усложниться уголовный процесс, и больше дел будут разваливаться… В этом смысле гораздо более показательными, по его словам, считаются опросы людей о том, становились ли они жертвой преступления. Методику социологических исследований, призванных оценить уровень коррупции в российских регионах, правительство утвердило еще несколько лет назад, однако их результаты не публикуются, отмечает эксперт.
В свою очередь, сотрудник правоохранительных органов в разговоре с «Ъ» признается, что взятки — это вообще «пережиток» в деле борьбы с коррупцией: сейчас, по его информации, основная ставка делается на проверку деклараций чиновников. Любая ошибка в декларации для госслужащего сегодня может стать как минимум поводом для служебного разбирательства, а то и привести к изъятию имущества в доход государства, поясняет собеседник. По данным судебной статистики, в рамках мероприятий по контролю за доходами и расходами чиновников суды рассмотрели в прошлом году 358 исков об обращении в доход государства имущества на 3,4 млрд руб. и удовлетворили 325 из них на 239 млн руб.