Взятки прирастают услугами

Самым популярным размером взятки (подкупа) в России остаются суммы в 10−50 тыс. руб., следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде. За такие поборы в 2023 году осудили 5245 человек, то есть примерно четвертую часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности как по основным составам, так и в качестве дополнительной квалификации (всего таких в прошлом году было 22 014 человек). На втором месте оказались «услуги неимущественного характера» — ими воспользовались 3760 коррупционеров. На третьем месте — взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб., и только на четвертом и пятом — суммы от 150 тыс. (2978) и от 1 млн руб. (1800 осужденных). Самым экзотическим оказался размер взятки в сумме до 500 ₽— за это привлекли к ответственности менее 700 человек.