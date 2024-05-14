Ввод жилья в России за четыре месяца вырос почти на 2%

«Начало 2023 года оказалось рекордным по объему ввода жилья: если обычно за первый квартал этот показатель составляет порядка 1 миллиона квадратных метров, то в 2023-м эта цифра составила почти 2 миллиона квадратных метров. На фоне рекордной базы начала 2023 года показатели первого квартала 2024 года были ниже на 48%. Итоговая цифра за 2024 год достигнет планового объема в 5,2 миллиона квадратных метров жилья», — рассказали там.