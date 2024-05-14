Ввод жилья в России за четыре месяца вырос почти на 2%

В том числе населением, по данным ведомства, построено 25,4 миллиона квадратных метров — примерно 69% всех введенных площадей. В сравнении с январем-мартом 2023 года показатель вырос на 20%.
«Запуски новых проектов жилищного строительства по 214-ФЗ составили 15,5 миллионов квадратных метров, что на 14% больше, чем за четыре месяца прошлого года. Портфель строящегося жилья рамках законодательства о долевом строительстве в России продолжил расти ускоренными темпами и на 1 мая достиг 110,6 миллиона квадратных метров, что 10 миллионов больше, чем годом ранее», — сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Среди регионов наибольшие объемы жилищного строительства в январе-апреле продемонстрировали Московская область (3,6 миллиона квадратных метров, ввод упал на 7,4%), Краснодарский край (1,9 миллиона квадратных метров, −19,9%), Татарстан (1,8 миллиона квадратных метров, +33,7%), Ленинградская область (1,5 миллиона квадратных метров, +14,9%), Дагестан (1,4 миллиона квадратных метров, рост почти в четыре раза).
В Москве, как указывается в материалах Росстата, ввод жилья за четыре месяца сократился на 45,5% — до 1,3 миллиона квадратных метров, в Петербурге показатель снизился на 1% — до 1,2 миллиона квадратных метров.
В пресс-службе столичного стройкомплекса, снижение ввода объяснили рекордно высокой базой начала 2023 года, так как в 2022 году ввод в эксплуатацию части крупных проектов в Москве не состоялся и был перенесен на первый квартал следующего года.
«Начало 2023 года оказалось рекордным по объему ввода жилья: если обычно за первый квартал этот показатель составляет порядка 1 миллиона квадратных метров, то в 2023-м эта цифра составила почти 2 миллиона квадратных метров. На фоне рекордной базы начала 2023 года показатели первого квартала 2024 года были ниже на 48%. Итоговая цифра за 2024 год достигнет планового объема в 5,2 миллиона квадратных метров жилья», — рассказали там.