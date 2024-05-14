Все выше и выше. Эксперт объяснил, как изменятся зарплаты в 2024 году

Кадровый голод, рекордно низкая безработица и текучка кадров заставили работодателей повышать зарплаты персоналу давно забытыми темпами, по итогам 2023 года средняя месячная зарплата в России выросла на 7,8%, превысив 73 тыс. руб. В текущем году ситуация на рынке труда будет схожей. «Динамика заработной платы в 2024 году будет изменяться в том же направлении, что и в 2023 году, — уверен Александр Сафонов. — Этому способствуют два основных фактора — сохраняющийся дефицит кадров и инфляция, которая остается примерно на уровне 7,5%. Это будет подталкивать размер заработных плат вверх».