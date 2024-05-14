Все выше и выше. Эксперт объяснил, как изменятся зарплаты в 2024 году

Рост заработных плат россиян носит устойчивый характер, увеличившись на 7,8% в 2023 году, размер средней зарплаты подрастет и в 2024 году. При этом, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, темпы роста зарплат в текущем году замедлятся.
Кадровый голод, рекордно низкая безработица и текучка кадров заставили работодателей повышать зарплаты персоналу давно забытыми темпами, по итогам 2023 года средняя месячная зарплата в России выросла на 7,8%, превысив 73 тыс. руб. В текущем году ситуация на рынке труда будет схожей. «Динамика заработной платы в 2024 году будет изменяться в том же направлении, что и в 2023 году, — уверен Александр Сафонов. — Этому способствуют два основных фактора — сохраняющийся дефицит кадров и инфляция, которая остается примерно на уровне 7,5%. Это будет подталкивать размер заработных плат вверх».
Статистика подтверждает — за первые 3 месяца 2024 года медиана предлагаемой заработной платы вакансий выросла на 12,7%, достигнув 64 тыс. руб., следует из отчета Банка России. При этом безработица по итогам 2023 года установила исторический рекорд, опустившись до 3,2%, но уже в марте текущего года рекорд был обновлен, показатель занятости населения снизился до 2,7%. К концу 1-го квартала в нашей стране оставались без работы лишь 2 млн сограждан.
Но рынок труда предыдущего и текущего годов все же будет различаться. «Более активно будет повышаться нижняя планка заработных плат, — указывает Сафонов. — Работодателям придется улучшать условия оплаты труда низкооплачиваемому персоналу, чтобы сотрудников не переманили конкуренты. А вот верхнюю планку повышать прежними темпами уже не удастся. Это будет способствовать сокращению коэффициента неравенства, но в то же время из-за такой особенности рост заработной платы будет проходить более медленными темпами».