Уровень безработицы в России назвали аномальным

По его мнению, рост ВВП в таких условиях говорит о гибкости рынка труда в России, в том числе благодаря национальному проекту «Производительность труда». Решетников уверен, что необходимо дальнейшее тиражирование этого проекта.
В том же выступлении он признал, что существуют определенные признаки перегрева экономики, однако положительные изменения есть даже при более высоком, чем хотелось бы, уровне инфляции.
Чиновник указал, что рассуждения о сдерживании роста промышленности с помощью высоких ставок не совсем корректны, потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости развития не будет. Противопоставлять Центробанк и промышленность нельзя, необходим баланс, к которому постепенно приходят регулятор и правительство.