Уровень безработицы в России назвали аномальным

Чиновник указал, что рассуждения о сдерживании роста промышленности с помощью высоких ставок не совсем корректны, потому что в долгосрочном плане без финансовой устойчивости развития не будет. Противопоставлять Центробанк и промышленность нельзя, необходим баланс, к которому постепенно приходят регулятор и правительство.