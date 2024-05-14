Суд Англии запретил ВЭБу судиться с Barclays в России

Еще до начала военных действий на Украине сделки с валютными свопами между двумя организациями должны были завершиться в 2023—2025 годах, но были прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале — марте 2022 года. Из-за этого английский банк должен был заплатить российской госкорпорации неустойку. Она, по соглашению сторон, должна была составить около $148 млн. Однако, как утверждает Barclays, банк не мог выплатить эту сумму из-за западных санкций и контрмер со стороны Кремля. Поэтому ВЭБ подал иск к банку в мае 2023 года в Арбитражный суд Москвы, в котором потребовал взыскать с Barclays эту задолженность.