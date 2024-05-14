Почему «Газпром» понес рекордные убытки в 2023 году

Также эксперт отметил, что КНР задерживает согласование «Силы Сибири» из финансовых соображений, чтобы сбить цену. Но использовать туркменский газ в качестве средства давления на цены «Газпрома» — весьма сомнительная идея, отмечает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Цены на газ в Азии формируются, исходя из котировок нефти, а не от прихоти властей КНР. К тому же, китайский рынок достаточно велик, чтобы вместить и российский, и среднеазиатский газ. Продукция «Газпрома» куда качественнее и разнообразнее туркменской. Также газопроводы российской компании, в отличие от туркменских, способны стабильно и надежно поставлять газ даже в зимние периоды. Наконец, Туркменистан пока наращивает объемы добычи только на словах, уточняет Фролов.