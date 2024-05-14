Почему «Газпром» понес рекордные убытки в 2023 году

Причина столь заметного уменьшения стоимости акций «Газпрома» состоит в снижении прибыли компании. В финансовом отчете, опубликованным компанией в прошлом месяце, указан убыток в размере 629 млрд рублей за 2023 год. Для сравнения, в 2022 году «Газпром» получил прибыль в 1,23 трлн руб.
Такая заметная разница в доходах корпорации обусловлена несколькими причинами. Первая — это снижение экспорта. В 2022 году были взорваны «Северный Поток» и «Северный Поток 2» (последний так и не был введен в эксплуатацию). Расследование вокруг данного теракта ведется и по сей день. Максимальная мощность «Северного Потока» — 55 миллиарда кубометров газа в год. Из-за взаимных санкций со стороны EuRoPol и «Газпрома» в прошлом году была парализована работа газопровода «Ямал-Европа» — теперь невозможно оплатить транзит газа через Польшу. Его максимальная мощность составляет 32,9 миллиарда кубометров газа.
В 2023 году общий объем поставляемого газа за рубеж снизился на 29,9% и составил 99,6 миллиарда кубометров. Для сравнения — в 2021 году «Газпром» отправил на экспорт 205 миллиардов кубометров газа в целом. В итоге с 2022 по 2023 года выручка «Газпрома» от экспорта газа сократилась с 7,33 до 2,86 триллиона рублей.
В связи с данными событиями особый приоритет был дан поставкам в Китай по газопроводу «Сила Сибири» (его максимальная проектная мощность составляет 38 миллиардов кубометров газа в год). Однако это не сильно помогло компании с финансовой точки зрения — проект «Сила Сибири» еще не вышел на предельную мощность (по плану это произойдет в 2025 году).
К тому же Китай не согласовал строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который мог бы улучшить финансовое положение «Газпрома».
Это традиционная китайская политика, которая призвана диверсифицировать источники поставок газа, уточняет доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. На данный момент Китай закупает СПГ из многих стран мира, в том числе из США, стран Юго-Восточной Азии, Бирмы, Туркменистана и России. «Он сделал все возможное для того, чтобы не зависеть от одного поставщика и не доводить (его) долю… даже до близкого к критическому уровню» — уточняет Андрианов.
Также эксперт отметил, что КНР задерживает согласование «Силы Сибири» из финансовых соображений, чтобы сбить цену. Но использовать туркменский газ в качестве средства давления на цены «Газпрома» — весьма сомнительная идея, отмечает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Цены на газ в Азии формируются, исходя из котировок нефти, а не от прихоти властей КНР. К тому же, китайский рынок достаточно велик, чтобы вместить и российский, и среднеазиатский газ. Продукция «Газпрома» куда качественнее и разнообразнее туркменской. Также газопроводы российской компании, в отличие от туркменских, способны стабильно и надежно поставлять газ даже в зимние периоды. Наконец, Туркменистан пока наращивает объемы добычи только на словах, уточняет Фролов.
Еще одна причина — Китай не желает сильно рисковать. «Им, безусловно интересен этот проект и даже имеет стратегическую важность в долгосрочной перспективе, но это не предмет первой необходимости» — объясняет Алексей Гривач, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности. Принять все предложения России на выгодных для нашей страны условиях означает ухудшить отношения с США и ЕС, основными торговыми партнерами Китая. Российская сторона, понимая это, занимает рациональную позицию и не делает ультимативных предложений КНР относительно газа. К тому же объем поставок в Китай зависит от потребностей принимающей стороны, отмечает Фролов. Увеличение потока газа по «Силе Сибири» синхронизировано с развитием регионов-потребителей. Договор по «Силе Сибири — 2» будет подписан в любом случае.
Вторая причина — это снижение стоимости биржевых цен на газ в Европе. Цены на газ в ЕС на 100% привязаны к биржевым контрактам, уточняет Фролов. В 2022 году они доходили до 3600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас она составляет чуть выше 300 долларов.
Третья причина — новый налоговый режим. 30 июня 2022 года Правительство России одобрило дополнительные выплаты (так называемой «нашлепки») по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома». В 2023 году «нашлепка» составила 50 млрд рублей в месяц. Суммарно 550 млрд за год (в январе 2023 года платилось за декабрь 2022 года, без дополнительных изъятий).
В итоге основными причинами убытка в 629 млрд рублей для «Газпрома» стали напряженная геополитическая ситуация в мире, из-за которой компания была отрезана от европейского рынка сбыта, налоговая нагрузка, а также резкое падение цен на газ в ЕС. Сейчас компания переориентирована на рынок стран Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Но процесс согласования поставок создания необходимой для них инфраструктуры займет какое-то время.