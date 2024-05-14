Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским страховщикам

В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на основании отказа от покрытия ущерба, которое Lloyd’s of London и Arch Insurance направили в Высокий суд Лондона, писал, что ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток» в 2022 году «был прямо или косвенно вызван, произошел в результате или вследствие» конфликта между Россией и Украиной. Это, по их мнению, соответствует терминам «война», «вторжение», «военные действия», которые содержатся в перечислении рисков, которые не покрываются договором страхования. СК полагают, что взрывы могли быть осуществлены каким-либо правительством или по его приказу.