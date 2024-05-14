Обзор российского рынка на 14 мая

Яндекс (YNDX 4407 ₽, +1,17%) объявил условия обмена акций Yandex N.V. Бумаги, которые были приобретены в России или на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года (включительно) и учитывались на одном счете депо, могут участвовать во внебиржевом обмене с коэффициентом 1:1. Акционеры, чьи акции были приобретены на зарубежных площадках и переведены в российский депозитарий до 30 ноября 2023 года, смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 1251,8 ₽ за акцию. Условия обмена для акционеров на МосБирже и СПБ Бирже соответствуют нашим ожиданиям и представляются справедливыми. Более того, мы полагаем, что с учетом имеющихся ограничений данное предложение учитывает интересы максимально возможного круга инвесторов.