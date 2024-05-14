На Алтае в 2024 году ожидают рост ВРП на 2,6%

«В регионе создана устойчивая база для дальнейшего развития. В текущем 2024 году экономика края показывает рост по большинству отраслей. По оценке Минэкономразвития Алтайского края, объем валового регионального продукта по итогам 2024 года увеличится в сопоставимых ценах на 2,6%», — сообщила она.
По информации Минэкономразвития региона, ВРП превысит 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. В ведомстве также отмечают, что порядка 60% общего объема ВРП края формируют промышленный комплекс, сельское хозяйство и торговля. На протяжении 2023 года промышленность в регионе росла, опережая среднероссийские значения. В январе — декабре 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 105,8%, по России — 103,5%, в том числе ИПП в обрабатывающей промышленности 106,7%
«Промышленные предприятия наращивали поставки на российский рынок, а также развивали кооперацию внутри региона. Обеспечен прирост розничного товарооборота на 3%, платных услуг — на 2,4%», — сообщила Тетерятник.