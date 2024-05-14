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На Алтае в 2024 году ожидают рост ВРП на 2,6%

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Рост экономики Алтайского края по большинству отраслей позволит валовому региональному продукту (ВРП) увеличиться на 2,6% по итогам 2024 года и превысить 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. Об этом ТАСС сообщила начальник департамента информационной политики региона Елена Тетерятник.

Источник: РИА "Новости"

«В регионе создана устойчивая база для дальнейшего развития. В текущем 2024 году экономика края показывает рост по большинству отраслей. По оценке Минэкономразвития Алтайского края, объем валового регионального продукта по итогам 2024 года увеличится в сопоставимых ценах на 2,6%», — сообщила она.

По информации Минэкономразвития региона, ВРП превысит 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. В ведомстве также отмечают, что порядка 60% общего объема ВРП края формируют промышленный комплекс, сельское хозяйство и торговля. На протяжении 2023 года промышленность в регионе росла, опережая среднероссийские значения. В январе — декабре 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 105,8%, по России — 103,5%, в том числе ИПП в обрабатывающей промышленности 106,7%

«Промышленные предприятия наращивали поставки на российский рынок, а также развивали кооперацию внутри региона. Обеспечен прирост розничного товарооборота на 3%, платных услуг — на 2,4%», — сообщила Тетерятник.