На Алтае в 2024 году ожидают рост ВРП на 2,6%

По информации Минэкономразвития региона, ВРП превысит 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. В ведомстве также отмечают, что порядка 60% общего объема ВРП края формируют промышленный комплекс, сельское хозяйство и торговля. На протяжении 2023 года промышленность в регионе росла, опережая среднероссийские значения. В январе — декабре 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 105,8%, по России — 103,5%, в том числе ИПП в обрабатывающей промышленности 106,7%