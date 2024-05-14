Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

Коммерческие банки Кыргызстана могут инвестировать в акции иностранных эмитентов, хранить средства на корреспондентских счетах в банках с рейтингом не ниже «А-» и покупать государственные бумаги с рейтингом не ниже «А-». Под критерии регулятора республики подпадают только агентства АКРА и «Эксперт РА». Они соответствуют таким критериям, как пятилетний срок деятельности и наличие методологий присвоения кредитных рейтингов по международной шкале, уточнили «Ведомостям» в Банке России.