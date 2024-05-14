Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

Нацбанк Кыргызстана признал кредитные рейтинги, присваиваемые российскими кредитными рейтинговыми агентствами (КРА) банкам по собственной международной шкале, рассказал «Ведомостям» представитель финансового регулятора республики. Постановление Нацбанка разработано с целью гармонизации законодательств участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в финансовой сфере, следует из справки-обоснования проекта, которое опубликовано на официальном сайте ЦБ Кыргызстана. В разработке проекта принимало участие «Эксперт РА» — это российское КРА комментировало состав и содержание критериев признания рейтинговых оценок, рассказал изданию заместитель генерального директора агентства Николай Иванов.
Признание кредитных рейтингов позволяет банкам республики инвестировать в зарубежные, в том числе российские, активы с соответствующим уровнем кредитных рейтингов агентств государств — участниц ЕАЭС, уточнил представитель Банка России. Одной из целей участия Кыргызстана в ЕАЭС местный Нацбанк называет формирование общего финансового рынка через взаимное признание рейтингов на пространстве союза. Совместную работу над этим ведут ЦБ Армении, Белорусии, Казахстана и России, уточняется в обосновании Нацбанка.
В постановлении регулятор Кыргызстана указывает критерии по признанию рейтингов иностранных агентств в соответствии с рекомендациями «Базеля» к капиталу и его стандартам. «Рейтинги рейтинговых агентств могут признаваться в ограниченных рамках в зависимости от типа требований или от юрисдикции. Основными критериями для приемлемости рейтинга являются объективность, независимость, международный доступ и прозрачность, раскрытие информации, наличие достаточных ресурсов и доступность», — отмечается в описании.
Коммерческие банки Кыргызстана могут инвестировать в акции иностранных эмитентов, хранить средства на корреспондентских счетах в банках с рейтингом не ниже «А-» и покупать государственные бумаги с рейтингом не ниже «А-». Под критерии регулятора республики подпадают только агентства АКРА и «Эксперт РА». Они соответствуют таким критериям, как пятилетний срок деятельности и наличие методологий присвоения кредитных рейтингов по международной шкале, уточнили «Ведомостям» в Банке России.
В Кыргызстане нет собственных рейтинговых агентств, но здесь представлены международные игроки S&P, Fitch и Moody’s, чьи рейтинги признаются местным регулятором наряду с рейтингами японского JCR и Morningstar DBRS из США.
В ноябре 2023 года, использование казахстанскими банками рейтингов АКРА было одобрено Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) этой республики. При этом Казахстан хочет в этом году уже создать собственное национальное рейтинговое агентство.