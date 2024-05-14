Каким будет курс рубля 15 мая 2024: прогноз эксперта

Пара доллар-рубль во вторник курсировала в зоне 91,1−91,6. Снижение волатильности может свидетельствовать о достижении локального баланса между предложением иностранной валюты и спросом на нее. Вероятно, в курс с временным лагом транслируются более высокие котировки нефти, установившиеся в апреле. Также на стороне рубля жесткая ДКП, нормы обязательной продажи экспортной выручки и ежедневные валютные интервенции ЦБ, выросшие с 8 мая почти десятикратно. Доллар на мировом рынке отошел немного ниже 105 п. по DXY. Завтра движения глобального доллара могут усилиться, если данные о темпах роста потребительских цен (ИПЦ) в США за апрель будут отличаться от прогнозных. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.