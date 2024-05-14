Каким будет курс рубля 15 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник торговался умеренно позитивно. Индекс Мосбиржи подобрался к 3470 п. — важной зоне сопротивления на пути к круглым 3500 п. Покупки сдерживались склонностью рубля к укреплению и ценовой неуверенностью нефти.
Внешний фон был сдержанным. Индекс цен производителей США (PPI) за апрель в годовом выражении совпал с прогнозом (2,2%), это максимальные темпы за год. В месячном выражении производственные цены выросли на 0,5% при ожидавшихся 0,2%.
В середине недели картину дополнят данные по темпам роста потребительских цен в Штатах (CPI). Этот показатель важен для общерыночных настроений, так как служит одним из основных ориентиров для ФРС при формировании денежно-кредитной политики. МЭА обнародует в среду свой ежемесячный отчет, что в свою очередь способно в моменте повлиять на нефтяные котировки.
Cоветы директоров компаний Юнипро и Сургутнефтегаз завтра примут решение по дивидендам за 2023 год. На американском рынке квартальные финансовые отчетности представят Cisco, Merck, E.ON.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 мая- 3400−3500 п.
Пара доллар-рубль во вторник курсировала в зоне 91,1−91,6. Снижение волатильности может свидетельствовать о достижении локального баланса между предложением иностранной валюты и спросом на нее. Вероятно, в курс с временным лагом транслируются более высокие котировки нефти, установившиеся в апреле. Также на стороне рубля жесткая ДКП, нормы обязательной продажи экспортной выручки и ежедневные валютные интервенции ЦБ, выросшие с 8 мая почти десятикратно. Доллар на мировом рынке отошел немного ниже 105 п. по DXY. Завтра движения глобального доллара могут усилиться, если данные о темпах роста потребительских цен (ИПЦ) в США за апрель будут отличаться от прогнозных. По нашим оценкам, в среду пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.
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