Кому стоит опасаться проверок Росстата

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует улучшить методы оценки доходов и расходов граждан России. Что это означает для россиян, рассказала доцент, замзавкафедрой статистики ГУУ Татьяна Першина.
Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».
Как подчеркивает эксперт, Росстат не осуществляет проверки населения, а лишь формирует портрет в разрезе данных о формировании цен на товары и услуги, а также о расходах домашних хозяйств.
«Такой портрет представляет собой выборочное обследование, результат которого будет распространен на всю генеральную совокупность (население или его отдельные группы), что представляет интерес для всех пользователей статистики для оценки потребительского поведения и его влиянии на экономику», — объясняет Першина.
При проведении исследований Росстат должен следовать ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации». А этот закон требует обеспечивать конфиденциальность информации, которая содержится в исходных статистических данных.
К информации с ограниченным доступом относятся
сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие установить его личность (персональные данные).
Эти статистические данные нельзя раскрывать или распространять. Их используют только для создания официальной статистической информации.
«Поэтому бояться такого рода исследований не следует — проведение выборочных наблюдений Росстат ведет строго конфиденциально», — говорит эксперт. Отступить от этого правила можно, только если респондент лично дал письменное согласие на передачу своих данных запрашивающей стороне.
В исследовании планируется создать новый механизм сбора первичных данных с использованием опросного метода и внешних источников информации.
В рамках НИР подразумевается проведение выборочного обследования целевой группы «многодетные семьи» при ограниченных возможностях сбора данных, а для этого важно определить оптимальный размер выборки для репрезентативности данных по всей России и ее регионам, говорит экономист.
Во время проведения исследования исполнителям необходимо будет построить дизайн программы обследования доходов с использованием опросов, включая данные из административных источников, а также попробовать задействовать объемы данных, собираемых торговыми сетями о совершённых покупках, которые затем сохраняются в платёжных системах банков.
Эти информационные массивы могут быть эффективно применены для дополнения сведений, собранных в процессе выборочного наблюдения. Но, по словам Першиной, здесь есть определенные ограничения, связанные как раз с конфиденциальностью данных респондентов, которую должны сохранять банки и Росстат.
При изучении цен на товары и услуги будет использован Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ), который включает в себя 12 разделов, 47 групп и 114 классов, где основные направления расходов домашних хозяйств последовательно детализированы, что позволит определить какие товары и услуги наиболее востребованы населением и какова их стоимость.
При этом КИПЦ не включает некоторые категории товаров и услуг: приобретаемые домашними хозяйствами для использования в производственных целях; направленные на увеличение стоимости жилых и нежилых помещений, принадлежащих домашним хозяйствам (стройматериалы и услуги по строительству и капремонту помещений); произведения искусства, антиквариат и ювелирные изделия, приобретённые в качестве капиталовложения.
«Поэтому население, которое попадет под выборочное наблюдение, не будет обследоваться по данным категориям, а значит респондентам не стоит переживать за их раскрытие», — говорит эксперт.
Внедрение новых методов сбора данных позволит не только улучшить качество проводимых обследований, но и сделает их более доступными для широких слоев населения. Это особенно важно в контексте обследования домашних хозяйств, где важно учитывать разнообразные потребности и возможности респондентов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».