Количество зарубежных поездок россиян на майские выросло на 13%

Согласно подсчетам «МегаФона», наиболее популярным выездным направлением туристов на майских праздниках осталась Турция, год к году поток россиян в страну увеличился на 12%. Позитивная динамика была зафиксирована на фоне общего охлаждения россиян к визитам в эту страну. Так, по данным Управления культуры и туризма Стамбула, которые приводит АТОР, в город в первом квартале прибыли 453,9 тыс. россиян, на 8,5% меньше, чем годом ранее. Одновременно в АТОР рассчитывали на восстановление потока в апреле и мае.