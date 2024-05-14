Количество зарубежных поездок россиян на майские выросло на 13%

Туристический поток за рубеж на майские праздники (период
Тем не менее данные сотового оператора соответствуют общему тренду на постепенный рост числа зарубежных поездок.
Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2024 года россияне совершили 5,3 млн выездов за рубеж — на 9% больше, чем год назад.
Согласно подсчетам «МегаФона», наиболее популярным выездным направлением туристов на майских праздниках осталась Турция, год к году поток россиян в страну увеличился на 12%. Позитивная динамика была зафиксирована на фоне общего охлаждения россиян к визитам в эту страну. Так, по данным Управления культуры и туризма Стамбула, которые приводит АТОР, в город в первом квартале прибыли 453,9 тыс. россиян, на 8,5% меньше, чем годом ранее. Одновременно в АТОР рассчитывали на восстановление потока в апреле и мае.
Зимняя динамика, по мнению аналитиков, могла свидетельствовать скорее о снижении интереса к Стамбулу как к транзитному направлению. Российские путешественники ранее действительно сталкивались с проблемами при вылетах из города в страны Латинской Америки.
Второе место по популярности на майские, по данным «МегаФона», занимает Белоруссия, хотя туда турпоток из России вырос всего на 1%. Популярность находящегося на третьем месте Казахстана за год сократилась на 14%.
В целом аналитики зафиксировали снижение потока в страны СНГ на 3% год к году. ОАЭ продемонстрировали рост числа поездок на 19%, Грузия — на 20%.
Активное увеличение интереса туристов также сохраняется на азиатских направлениях. Так, в Таиланд на майские праздники россияне в этом году совершили на 54% больше поездок, чем в прошлом, в Китай — на 93%, в Южную Корею — на 19%, на Мальдивы — на 9%, отмечают в «МегаФоне». Во Вьетнаме туристов стало больше в три раза.
Выраженный рост показала Африка. Так, в Египет число путешествий выросло на 37%, в Марокко — на 60%, на Сейшельские острова — на 24%, в ЮАР — на 49%. Поток российских путешественников в страны Европы, по данным «МегаФона», остается скорее стабильным: за год он вырос на 1%. Но, например, популярность Италии выросла на 15%, Франции —на 28%, Испании — на 16%. Количество поездок в Южную Америку сократилось на 4% год к году.