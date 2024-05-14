Индия сообщила о поиске дополнительных площадок для российских атомных реакторов

Париж и Нью-Дели достигли принципиальной договоренности о строительстве АЭС в Джайтапуре в январе 2016 года в ходе визита в Нью-Дели Франсуа Олланда, занимавшего в то время пост президента Франции. В соответствии с согласованной главами двух государств дорожной картой близ Джайтапура в центральной Индии предполагалось возвести шесть французских реакторов совокупной мощностью 9,9 тыс. МВт. Однако переговоры застопорились из-за спора о цене. Как сообщал ранее МИД Индии, сейчас стороны обсуждают технологии и инженерные вопросы, коммерческое соглашение, запуск финансовых механизмов, проблемы локализации.