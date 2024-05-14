Индия сообщила о поиске дополнительных площадок для российских атомных реакторов

«Мы обсуждаем прогресс, достигнутый в Куданкуламе. На самом деле мы ищем дополнительные площадки для российских реакторов», — сказал он, отвечая на вопросы о развитии индийского сектора атомной энергетики.
По словам Джайшанкара, также Дели продолжает обсуждение сотрудничества в этой области с Парижем. «Что касается французов, то мы постоянно ведем с ними переговоры», — отметил Джайшанкар.
Россия с 1998 года ведет строительство в штате Тамилнад крупнейшей в Индии АЭС «Куданкулам» с шестью реакторами ВВЭР-1000. Первый реактор станции был запущен в 2014 году. Полностью строительство АЭС планируется завершить в 2026—2027 годах. В декабре 2021-го Индия пообещала выделить вторую площадку под АЭС по российскому проекту.
Париж и Нью-Дели достигли принципиальной договоренности о строительстве АЭС в Джайтапуре в январе 2016 года в ходе визита в Нью-Дели Франсуа Олланда, занимавшего в то время пост президента Франции. В соответствии с согласованной главами двух государств дорожной картой близ Джайтапура в центральной Индии предполагалось возвести шесть французских реакторов совокупной мощностью 9,9 тыс. МВт. Однако переговоры застопорились из-за спора о цене. Как сообщал ранее МИД Индии, сейчас стороны обсуждают технологии и инженерные вопросы, коммерческое соглашение, запуск финансовых механизмов, проблемы локализации.