Фармкомпания Takeda вложит $2,2 млрд в разработку вакцины от болезни Альцгеймера

В июле 2023 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США окончательно одобрило применение разработанного японской компанией Eisai и американской Biogen препарата «Леканемаб» (коммерческое название Leqembi — прим. ТАСС), который стал первым средством, не только борющимся с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяющим замедлить ее развитие. Как сообщает Nikkei Asia, цена этого конкурирующего с швейцарским аналогом препарата составляет $25,6 тыс. в год, а лечение включает 38 инъекций в течение 18 месяцев. Стоимость вакцины от AC Immune не уточняется.