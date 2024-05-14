Экс-жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

Отмечается, что ее последний день работы в фонде будет 7 июня. «У Мелинды появились новые идеи о том, какую роль она хочет играть в улучшении жизни женщин и семей в США и во всем мире», — заявил генеральный директор фонда Марк Сузман. По его словам, экс-супруга миллиардера планирует сосредоточиться на работе по вопросам положения женщин и девочек в США и мире в целом, а также в области обеспечения и защиты равенства.