Экс-жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

Отмечается, что ее последний день работы в фонде будет 7 июня. «У Мелинды появились новые идеи о том, какую роль она хочет играть в улучшении жизни женщин и семей в США и во всем мире», — заявил генеральный директор фонда Марк Сузман. По его словам, экс-супруга миллиардера планирует сосредоточиться на работе по вопросам положения женщин и девочек в США и мире в целом, а также в области обеспечения и защиты равенства.
После этого Билл Гейтс станет единственным председателем фонда.
Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд с 2000 года.
В 2022 году Мелинда Френч Гейтс продала доставшиеся ей после развода акции на сумму 1,44 миллиард долларов.
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Одной из причин развода, по словам Мелинды, стала дружба Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней.