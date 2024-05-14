Центробанк сообщил о случаях конфликтов интересов на IPO

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов, возникающих в их деятельности, в том числе не учитывают информацию о конфликтах интересов, возникающих в их деятельности при участии в IPO», — говорится в опубликованном Национальной ассоциацией участников фондового рынка письме госпожи Шишлянниковой.