Центробанк сообщил о случаях конфликтов интересов на IPO

«В результате надзорных мероприятий установлено, что брокеры ведут учет в электронном виде информации не обо всех конфликтах интересов, возникающих в их деятельности, в том числе не учитывают информацию о конфликтах интересов, возникающих в их деятельности при участии в IPO», — говорится в опубликованном Национальной ассоциацией участников фондового рынка письме госпожи Шишлянниковой.
Центробанк выявил случай, когда брокер не предоставил клиентам, использующим мобильное приложение, возможность самостоятельно установить цену участия в IPO. Как указала в письме госпожа Шишлянникова, в этом случае брокер действовал не в интересах клиента, а в собственных интересах или интересах эмитента.
Регулятором также был зафиксирован случай, связанный с действиями брокера в условиях переподписки (высоком спросе на акции эмитента на IPO), когда каждая выставленная профучастником заявка в собственных интересах ухудшает условия исполнения заявок клиентов.
До конца года ожидается более десяти размещений на российском рынке IPO суммарным объемом 150−200 млрд руб. На рынке ждут выхода компаний из разных секторов экономики, в том числе IT, финансового, потребительского, а также промышленных компаний.