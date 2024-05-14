Байден подписал закон о запрете импорта урана из России в США

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт из РФ в случае, если другие источники поставок отсутствуют. Ограничение будет действовать до 2040 года. Палата представителей одобрила закон в декабре 2023 года, Сенат — в мае 2024-го.