Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

Российские банки предложили полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам — долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Банк России. Как поясняют в ассоциации, такая мера заинтересует банки предлагать гражданам долгосрочные сбережения, повысив их привлекательность.
Банки также просят снизить взносы в фонд обязательного резерва по рублевым вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам от одного года. Однако в письме АБР не указывается, до какого именно значения должно произойти снижение. В ассоциии отмечают, что такая мера дополнительно простимулирует кредитные организации предпринять действия по изменению поведения вкладчиков и активнее предлагать им долгосрочные продукты.
Еще АБР предлагает не распространять планируемое ЦБ ужесточение регулирования по дифференциации отчислений в ФОВС в зависимости от оценки финансовой устойчивости банка и соблюдения ими ряда нормативов на вклады от трех лет, сберегательные безотзывные сертификаты от одного года и средства на счетах эскроу.
Также банки предлагают ввести налоговый вычет для долгосрочных сбережений по аналогии с льготами, предоставленными по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и программе долгосрочных сбережений НПФ. Сначала такой вычет может быть введен по договорам жилищных вкладов для накопления первоначального взноса по ипотеке, а затем — для «детских» вкладов. Введение налоговых льгот по целевым депозитам исключит арбитраж между долгосрочными инструментами банков, считают в АБР.
Ранее Банк России заявлял, что готов повысить страховое возмещение с 1,4 млн до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам свыше трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам от одного до трех лет и от трех лет и более. Одновременно регулятор предлагает снизить ставки отчислений в ФОСВ по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с действующих 0,48% годовых до 0,2% от ресурсной базы. Пока эти предложения законодательно не оформлены.