Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

Ранее Банк России заявлял, что готов повысить страховое возмещение с 1,4 млн до 2,8 млн рублей по рублевым вкладам свыше трех лет и безотзывным сберегательным сертификатам от одного до трех лет и от трех лет и более. Одновременно регулятор предлагает снизить ставки отчислений в ФОСВ по рублевым долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с действующих 0,48% годовых до 0,2% от ресурсной базы. Пока эти предложения законодательно не оформлены.