Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 65%

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42 млн куб. м на 13 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Ранее “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку такого объема.
Накануне объем прокачки составил 42,1 млн куб. м.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
Ситуация на газовом рынке Европы
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 11 мая, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 370 млн куб. м. В то же время отбор оказался равен 18 млн куб. м.
Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года. Он продлился 145 дней, а страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив этот период с рекордными запасами в 58,34%.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,76% (на 14,26 п.п выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 71 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет лишь 13%.
Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума. Средняя цена закупки газа в апреле в Европе составила $320 за 1 тыс. куб. м, в мае — находится около $340.