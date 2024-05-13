В России спрогнозировали падение сбора пшеницы

В целом валовой сбор зерновых в России ожидается на уровне 135 млн тонн, а экспорт — 59,5 млн тонн. Эти показатели будут существенно ниже рекордных 157,6 млн тонн общего урожая и 63,6 млн тонн поставок за рубеж в 2022 году.