В Крыму призывают бизнес юга России совместно торговать с Африкой

«Один-два контейнера кофе или какао везти в Крым просто не выгодно. Для этого надо, чтобы объединились предприятия, кондитерские фабрики юга России и закупали коллективно большие объемы для производства шоколада, конфет и другой кондитерской продукции. Для чего это нужно? Для того, что мы своему потребителю предоставим гораздо более дешевые и более качественные товары», — отметил Мурадов.