Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каком случае доллар может стоить 110 рублей в 2024 году: прогноз эксперта

Прогноз эксперта: что может привести к тому, что доллар поднимется до 110 рублей в России в 2024 году. Рассказываем, какие факторы в экономике и политике могут повлиять на стоимость доллара в ближайшее время.

Источник: Reuters

В этом году достижение долларом отметки 110 рублей и выше маловероятно, рассказывает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

«Такой сценарий гипотетически мог бы реализоваться в результате отдельных “черных лебедей” вроде глобального финансового кризиса, обвала мировых сырьевых цен, масштабных потрясений на геополитическом контуре РФ, либо же при сочетании неблагоприятных факторов», — считает эксперт.

К примеру, доллар может отправиться к трехзначным уровням, если экспортные доходы России окажутся под более серьезным ограничением из-за санкций, а бюджетные расходы останутся повышенными.

В базовом прогнозе до конца года инвестстратег ожидает сохранения курса доллара в зоне 90−95 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».