В каком случае доллар может стоить 110 рублей в 2024 году: прогноз эксперта

В этом году достижение долларом отметки 110 рублей и выше маловероятно, рассказывает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».
«Такой сценарий гипотетически мог бы реализоваться в результате отдельных “черных лебедей” вроде глобального финансового кризиса, обвала мировых сырьевых цен, масштабных потрясений на геополитическом контуре РФ, либо же при сочетании неблагоприятных факторов», — считает эксперт.
К примеру, доллар может отправиться к трехзначным уровням, если экспортные доходы России окажутся под более серьезным ограничением из-за санкций, а бюджетные расходы останутся повышенными.
В базовом прогнозе до конца года инвестстратег ожидает сохранения курса доллара в зоне 90−95 рублей.
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