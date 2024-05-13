Торги долларом на Мосбирже в апреле сократились до минимума за 2,5 года

В целом, количество валютных сделок в апреле сократилось — в среднем ежедневно совершалось 17 тысяч операций с долларом США, что на 23% меньше мартовских показателей и является минимум за 2,5 года. Причем в начале года с января по февраль среднее количество ежедневных сделок составляло 90 тысяч сделок. Среднее число ежедневных торгов с евро снизилось на 18%, до почти 10,2 тысяч — сопоставимо с началом 2022 года. Сделки с китайской валютой упали на 22% по сравнению с мартом и состарили в среднем 51,4 тысячу операций, что все еще многократно выше значений двухлетней давности.