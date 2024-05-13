Торги долларом на Мосбирже в апреле сократились до минимума за 2,5 года

В апреле суммарный объем торгов основными валютами относительно рубля в режимах торгов «сегодня» и «завтра» составил 6,7 трлн рублей, что на 6% ниже показателя июля и является минимальным результатом с января, подсчитал «Коммерсантъ», основываясь на данных Мосбиржи. Автор частично объясняет это сезонным снижением активности крупных игроков. Заметнее всего упали торги в режиме «сегодня» до 4,7 трлн рублей или на 12,6% — минимум с апреля 2023 года.
Объем торгов юанем за апрель сократился на 15,4%, до 2,4 трлн рублей, что привело к снижению его доли на 1,64 п.п., до 51,14%. Операции с долларом упали на 6%, до 1,6 трлн рублей, однако его доля выросла на 2,42 п.п., до 33,8%. Доля торгов евро снизилась с 15,1% до 14,2%.
В целом, количество валютных сделок в апреле сократилось — в среднем ежедневно совершалось 17 тысяч операций с долларом США, что на 23% меньше мартовских показателей и является минимум за 2,5 года. Причем в начале года с января по февраль среднее количество ежедневных сделок составляло 90 тысяч сделок. Среднее число ежедневных торгов с евро снизилось на 18%, до почти 10,2 тысяч — сопоставимо с началом 2022 года. Сделки с китайской валютой упали на 22% по сравнению с мартом и состарили в среднем 51,4 тысячу операций, что все еще многократно выше значений двухлетней давности.
На снижение числа операций с «токсичными» валютами влияет высокие санкционные риски: 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, которым предоставил американскому Минфину полномочия наказывать иностранные банки, нарушающие санкции против России. Что усложнило расчёты в иностранных валютах. В том числе снижение связно со слухами о том, что в какой-то из пакетов санкций может попасть Национальный клиринговый центр (НКЦ), через который биржа проводит расчеты по сделкам, в том числе с долларом и евро, уточняет руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Помимо этого, на спад количества операций влияет и отток интереса частных инвесторов к операциям на валютном рынке из-за уменьшения волатильности — курс рубля к доллару уже полгода остается стабильным в диапазоне 88−94 рублей к доллару.