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Tele2 построил сеть на новом участке платной трассы М4 «Дон»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотовый оператор Tele2 построил сеть на новом участке платной трассы М4 «Дон», сообщает пресс-служба оператора.

Источник: РИА "Новости"

«Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100 процентное покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4», — рассказали в пресс-службе.

Для абонентов оператора доступны на протяжении всей трассы голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE. Оператор установил базовые станции формата 2G/4G на частоте 1800 МГц.

Также, согласно данным пресс-службы, Tele2 продолжает устанавливать башенную инфраструктуру связи в интересах всех операторов вдоль обхода трассы М4 Ростова-на-Дону и рассчитывает завершить строительство во втором квартале этого года.