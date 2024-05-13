Tele2 построил сеть на новом участке платной трассы М4 «Дон»

«Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100 процентное покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4», — рассказали в пресс-службе.
Для абонентов оператора доступны на протяжении всей трассы голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE. Оператор установил базовые станции формата 2G/4G на частоте 1800 МГц.
Также, согласно данным пресс-службы, Tele2 продолжает устанавливать башенную инфраструктуру связи в интересах всех операторов вдоль обхода трассы М4 Ростова-на-Дону и рассчитывает завершить строительство во втором квартале этого года.