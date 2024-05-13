Стало известно, зачем россияне стали чаще открывать бизнес по франшизам

Наиболее активно развиваются сегменты франшиз с инвестициями до 1,5 млн руб. и свыше 6 млн. В первом случае бизнес рассматривается как замена работе по найму, во втором — для диверсификации активов инвесторов.

Замедление роста наблюдается в сегменте 3−6 млн руб. из-за необходимости привлечения кредитов.