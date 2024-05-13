Стало известно, зачем россияне стали чаще открывать бизнес по франшизам

Франчайзинг в России демонстрирует стабильное развитие после нестабильных предыдущих периодов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на мнение основателя каталога франшиз Businessmens.ru Юрия Богомолова.
По данным основателя каталога франшиз Businessmens.ru Юрия Богомолова, в 2023 году количество запросов на франшизы различных сфер бизнеса увеличилось на 57% относительно показателей 2022 года.
«На фоне пандемии 2020-го и событий 2022 года, когда спрос на франшизы то падал, то восстанавливался, год без серьезных потрясений позволил рынку стабилизироваться», — пояснил эксперт.
Франчайзинг сейчас рассматривается как «дорожная карта» для запуска бизнеса во время нестабильности.
«В кризис готовые решения франшиз избавляют от необходимости тестировать новые модели», — отмечает руководитель Franshiza.ru Анна Рождественская.
Наиболее активно развиваются сегменты франшиз с инвестициями до 1,5 млн руб. и свыше 6 млн. В первом случае бизнес рассматривается как замена работе по найму, во втором — для диверсификации активов инвесторов.
Замедление роста наблюдается в сегменте 3−6 млн руб. из-за необходимости привлечения кредитов.
«Люди опасаются рисков и не хотят брать займы на длительный срок», — поясняет Рождественская.
Повышенным спросом пользуются франшизы общепита, красоты, туризма, финансов. Богомолов связывает это с развитием внутреннего туризма и необходимостью инфраструктурных проектов.
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