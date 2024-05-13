США в июне нарастят добычу сланцевой нефти на 17 тыс. баррелей в сутки

Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 18 тыс. б/с, до 6,187 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в формации Анадарко — до 383 тыс. б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 4 тыс. б/с, до 1,106 млн б/с.