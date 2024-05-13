США в июне нарастят добычу сланцевой нефти на 17 тыс. баррелей в сутки

Фактическая добыча сланцевой нефти в мае оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,836 млн б/с против оценки в 9,863 млн б/с.
Увеличение объемов извлечения ожидается в трех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти. Наибольший рост прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 18 тыс. б/с, до 6,187 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей ожидается в формации Анадарко — до 383 тыс. б/с. В формации Игл-Форд показатель увеличится на 4 тыс. б/с, до 1,106 млн б/с.
В Найобрарской формации, как ожидает ведомство, добыча уменьшится по сравнению с майскими показателями на 5 тыс. б/ с, до 697 тыс. б/с, в формации Аппалачи — на 1 тыс. б/с, до 135 тыс. б/с.
В остальных регионах прогнозируется сохранение добычи на уровне мая. В формации Хейнсвилл показатель останется на уровне 32 тыс. б/с, в Баккеновской формации — 1,313 млн б/с.
Ранее Минэнерго США практически не изменило прогноз добычи нефти в стране на 2024 год и ожидает производство на уровне 13,2 млн б/с против предыдущего прогноза в 13,21 млн б/с. В 2025 году министерство прогнозирует добычу нефти на уровне 13,7 млн б/с (минус 20 тыс. б/с к предыдущей оценке).