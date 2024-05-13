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СПБ Биржа выступит площадкой для обмена акций Yandex N.V

СПБ Биржа выступит площадкой для проведения биржевого обмена акций нидерландской Yandex N.V. на акции МКПАО. Ранее ЗПИФ «Консорциум. Первый» сообщил о предложении выкупить или обменять бумаги в соотношении 1:1.

Источник: РИА "Новости"

«Процедура обмена ценных бумаг носит добровольный характер. Инвесторам—владельцам акций Yandex N.V., желающим принять участие в биржевом обмене, необходимо проинформировать о намерении своего брокера», — говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

СПБ Биржа в рамках сделки не будет взимать комиссии с участников и их клиентов. Биржа выступит площадкой в рамках предложения УК «Солид менеджмент» как доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый».

«Консорциум. Первый» приобретает российский бизнес «Яндекса» за 475 млрд руб. Ранее ЗПИФ предложил акционерам Yandex N.V. выкупить и/или обменять бумаги на акции МКПАО в соотношении 1:1. Также фонд готов выкупить акции за 1251,8 ₽ за бумагу. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций.