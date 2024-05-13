Сбербанк спишет кредиты погибших при обрушении дома в Белгороде

Всего в результате вчерашних обстрелов Белгорода в городе погибли 18 человек. Помимо погибших при обрушении подъезда многоэтажки три человека скончались от ранений при массированном ударе по городу с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Всего от обстрелов в воскресенье 27 человек получили ранения. 11 пострадавших находятся в местных лечебных учреждениях, а 6 жителей, в том числе полуторамесячного ребенка, транспортировали в федеральные медицинские центры.