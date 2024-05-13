Сбербанк спишет кредиты погибших при обрушении дома в Белгороде

Как сообщила «Ъ» пресс-служба финорганизации, кредиты пострадавших в результате обстрела будут реструктуризированы на льготных условиях в индивидуальном порядке, а застрахованные в банке клиенты получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
Помощь жителям обрушившегося дома в Белгороде обсуждалась сегодня на оперативном совещании в облправительстве. Губернатор Вячеслав Гладков поручил срочно начать готовить выплаты по 10 тыс. руб. всем пострадавшим, а также по 50 тыс. рублей при частичной потере имущества и по 100 тыс. руб. при его полном уничтожении. По данным властей, в обвалившемся подъезде проживали 107 человек.
Всего в результате вчерашних обстрелов Белгорода в городе погибли 18 человек. Помимо погибших при обрушении подъезда многоэтажки три человека скончались от ранений при массированном ударе по городу с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Всего от обстрелов в воскресенье 27 человек получили ранения. 11 пострадавших находятся в местных лечебных учреждениях, а 6 жителей, в том числе полуторамесячного ребенка, транспортировали в федеральные медицинские центры.