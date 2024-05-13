S7 Technics освоила капремонт авиадвигателей, используемых на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320

S7 Technics (входит в S7 Group) освоила наиболее сложный тип капремонта авиадвигателей CFM56−5B и 7B, используемых на самолетах семейств Boeing 737 и Airbus A320, рассказали «Ъ» источники в трех авиакомпаниях. По их словам, S7 Technics планирует оказывать услугу для других перевозчиков. Всего в России около 800 двигателей CFM56, крупнейший эксплуатант — группа «Аэрофлот». Санкции лишили российских авиаторов поддержки производителей. По словам одного из источников «Ъ», сейчас у перевозчиков почти нет возможности вывоза техники на капремонт за рубеж и они, как правило, решают вопрос покупкой подержанных двигателей. Ряд видов ремонта традиционно выполнялись в РФ, но самые сложные работы, связанные с восстановлением горячей части, не были освоены.