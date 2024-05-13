Ростех сообщил, что российские микропроцессорные протезы дешевле зарубежных на 30−40%

Он уточнил, что существуют протезы с двумя типами регулирования — тяговые и с микропроцессорным регулированием, стоимость которых выше.
«Стоимость зарубежных аналогов начинается от нескольких миллионов рублей. Мы на предприятии, естественно, сделали эти протезы намного дешевле. Порядка на 30−40%», — сказал Шильников про протезы с микропроцессорным регулированием.
В рамках проекта «Наш краш» изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отметили в госкорпорации.