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Ростех сообщил, что российские микропроцессорные протезы дешевле зарубежных на 30−40%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские протезы с микропроцессорным регулированием обходятся на 30−40% дешевле зарубежных аналогов. Об этом сообщил председатель совета директоров московского производственного объединения «Металлист» (входит в Ростех) Сергей Шильников в проекте «Наш краш» в Telegram-канале госкорпорации.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что существуют протезы с двумя типами регулирования — тяговые и с микропроцессорным регулированием, стоимость которых выше.

«Стоимость зарубежных аналогов начинается от нескольких миллионов рублей. Мы на предприятии, естественно, сделали эти протезы намного дешевле. Порядка на 30−40%», — сказал Шильников про протезы с микропроцессорным регулированием.

В рамках проекта «Наш краш» изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отметили в госкорпорации.