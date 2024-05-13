Россиянам назвали города с самыми дешевыми и дорогими квартирами

Самые недоступные «трешки» на первичном рынке также выставлены на продажу в этих городах. В Москве они в среднем стоят 24,4 млн рублей (+6% к цене за месяц). В Петербурге средняя стоимость трехкомнатной квартиры составила 21,1 млн рублей (+1,3% за месяц), а в Казани — 14,8 млн рублей (-0,2% к цене за месяц).