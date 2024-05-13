Каким будет курс рубля 14 мая 2024: прогноз эксперта

Рубль начал неделю разнонаправленными движениями к доллару, преимущественно укрепляясь. Валютная пара отошла ниже 91,5. Российская валюта опирается на относительно высокие цены на нефть, установившиеся с начала апреля, ежедневные обязательные продажи экспортной выручки, валютные интервенции и эффект жесткой ДКП. Кроме того, глобальный доллар немного отступил, на что указывает дневной график DXY. При этом спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов остается повышенным. Краткосрочно ждем пару доллар-рубль на уровне 91−93.