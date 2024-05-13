Каким будет курс рубля 14 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал торги понедельника подъемом, в течение дня покупатели сбавили активность. Рост сдерживался укреплением рубля и преимущественно негативным внешним фоном.
Цены на нефть пытались восстанавливаться на фоне ослабления доллара на мировом рынке (индекс DXY отошел ниже 105 п.), а также сохраняющейся напряженности в ближневосточном регионе.
Завтра свой ежемесячный отчет опубликует ОПЕК. Ожидается насыщенный корпоративный новостной фон. Сбербанк опубликует отчет по РПБУ за апрель, Аэрофлот обнародует операционные показатели за минувший месяц, акционеры Группы Позитив на общем собрании обсудят утверждение дивидендов, в повестке ГОСА НЛМК также значится дивидендный вопрос. На американском рынке финансовые отчетности за I квартал представят Home Depot, Tencent, Alibaba.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 мая- 3400−3500 п.
Рубль начал неделю разнонаправленными движениями к доллару, преимущественно укрепляясь. Валютная пара отошла ниже 91,5. Российская валюта опирается на относительно высокие цены на нефть, установившиеся с начала апреля, ежедневные обязательные продажи экспортной выручки, валютные интервенции и эффект жесткой ДКП. Кроме того, глобальный доллар немного отступил, на что указывает дневной график DXY. При этом спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов остается повышенным. Краткосрочно ждем пару доллар-рубль на уровне 91−93.
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