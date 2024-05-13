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Кабмин поддержал увеличение выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей по Европротоколу

Вместе с нововведениями предлагается расширить доступ страховщиков к документам, связанным с наступлением страхового случая.

Источник: РИА "Новости"

Правительство России поддержало проект закона, предусматривающего увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей в случае оформления документов о ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД (с оформлением Европротокола).

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — приводит РИА Новости заключение Кабмина по поводу законопроекта.

При этом в правительстве отметили, что данные поправки повышают риски мошенничества в сфере оформления фиктивных ДТП, что может привести к снижению интереса страховщиков к реализации программы ОСАГО.

В связи с этим предлагаемые нововведения должны сопровождаться расширением доступа страховщиков к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая.

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