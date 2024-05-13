Кабмин поддержал увеличение выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей по Европротоколу

Программа обязательного страхования автогражданской ответственности постоянно подвергается модернизации с целью создания более комфортных условий для автолюбителей. Недавно у водителей появилась возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО со сроком действия от одного дня. Сайт KP.RU разобрался, кому такие полисы будут выгодны и кто будет определять их стоимость.